Biden afirma que es posible una ligera recesión, pero que puede vencer a Trump nuevamente en 2024

El día de ayer, Joe Biden presidente de Estados Unidos declaró que la economía de su país podría sufrir una “ligera recesión”, pero que aún cree que “volvería a vencer a Donald Trump en 2024.

Biden ha negado que la economía esté en medio de una recesión, a pesar de que cumple con la definición estándar de dos trimestres consecutivos de contracción, pero reconoció en una entrevista en CNN que podría ocurrir una recesión.

Publicidad

“No creo que haya una recesión. Si lo es, será una recesión muy leve. Es decir, descenderemos un poco”, le dijo Biden a Jake Tapper en la entrevista grabada de 15 minutos.

Tapper siguió: “Acabas de decir que es posible una ligera recesión”.

“Es posible. Mira, es posible. No lo anticipo”, dijo Biden.

Publicidad

El producto interno bruto de EE. UU. se contrajo un 0.9 % en el segundo trimestre de 2022 después de disminuir un 1.6 % en el primer trimestre, pero los asesores de Biden insisten en que el país no está en recesión debido a los datos que muestran un desempleo históricamente bajo y la falta de cambios dramáticos. problemas de negocios.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Relación bilateral de AMLO y Biden atraviesa el peor momento del sexenio’: Riva Palacio

A pesar de la incertidumbre económica, Biden, que cumplirá 80 años el próximo mes, le dijo a Tapper que todavía está considerando postularse para presidente, algo que les ha dicho constantemente a sus aliados que planea hacer.

Publicidad

Biden dijo que después de las elecciones intermedias del 8 de noviembre, “voy a estar en el proceso de decidir”.

Tapper preguntó: “¿Es uno de los cálculos que crees que eres el único que puede vencer a Donald Trump?”

Biden respondió: “Creo que puedo vencer a Donald Trump nuevamente”.

Publicidad

Los temores de una recesión han aumentado a medida que la Reserva Federal aumenta agresivamente las tasas de interés en un esfuerzo por controlar la peor inflación desde 1981. La inflación anual alcanzó el 9.1 % en junio y fue del 8.3 % en agosto, a pesar de los precios más bajos de la gasolina, y los precios de la gasolina están nuevamente al alza. aumentar a medida que la OPEP+ recorta la producción.

La propia anticipación de Biden de los desarrollos económicos ha evolucionado.

En abril, Biden dijo : “Nadie predice una recesión ahora. Están prediciendo, algunos predicen que puede haber una recesión en 2023. Me preocupa”.

Publicidad

Pero en junio, el presidente regañó a un reportero cerca de su casa en la playa en Delaware por preguntar sobre los expertos económicos que “dijeron que una recesión es más probable que nunca”.

“No, la mayoría de ellos no están diciendo eso. Vamos, no inventes cosas, ¿de acuerdo? Ahora suenas como un político republicano”, dijo Biden. “Bromeo. Fue un chiste. Pero bromas aparte, no, no creo que sea inevitable”.