Biden apoya que se expulse a Rusia del G20

El presidente Biden dijo el jueves que apoyaría la expulsión de Rusia del G20 por su invasión de Ucrania, un paso que impulsaría a Vladimir Putin en el escenario internacional.

Biden dijo que la decisión en última instancia dependería del G20, pero que ha propuesto permitir que Ucrania asista como nación observadora si otros miembros no aceptan eliminar a Rusia.

Biden habló después de horas de reuniones con los líderes de la OTAN y el G7, y antes de la cumbre del Consejo Europeo a la que ha sido invitado como invitado.

OTROS ASPECTOS DESTACADOS

Armas químicas: Biden dijo que la OTAN “respondería” si Rusia usara armas químicas, biológicas o nucleares dentro de Ucrania, y que “la naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso”.

Presionado aún más sobre si la OTAN respondería militarmente, Biden dijo que “tomaríamos esa decisión en ese momento”.China: Biden dijo que dejó en claro en su llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping la semana pasada que se pondría a sí mismo en un “peligro significativo” si Beijing apoyaba a Rusia militarmente o con la evasión de sanciones.

Agregó que cree que China “entiende que su futuro económico está mucho más ligado a Occidente que a Rusia”.

Escasez de alimentos: Biden advirtió que existe un riesgo real de escasez mundial de alimentos dado el papel de Rusia y Ucrania como la “cesta de pan de Europa”, y que el G7 y la UE discutieron formas de levantar las restricciones y otras medidas para aliviar esas preocupaciones.

El regreso de Trump: Biden dijo que “no es una pregunta ilógica” que los europeos y otros aliados de Estados Unidos pregunten si Donald Trump podría recuperar la Casa Blanca en 2024, pero bromeó diciendo que se sentiría “muy afortunado” de tener a Trump como oponente.

“Una de las cosas con las que me consuelo es que no creo que haya ningún líder europeo que piense que no estoy preparado para el trabajo”, dijo Biden.