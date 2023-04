‘Bionce cayó de auto en movimiento y se golpeó’, revela alcalde de China, Nuevo León

El fallecimiento de Bionce Jazmín Amaya Cortéz ha conmovido a Nuevo León. La joven regiomontana, residente de Mission, Texas, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril, cuando su familia perdió contacto con ella, y el hallazgo de su cuerpo fue el pasado 14 de abril, en un predio del estado.

Los detalles de su muerte son desconocidos, sin embargo, durante una entrevista con Azucena Uresti, el alcalde de China, Raúl Karr Vázquez, señaló que la joven habría caído de un auto en movimiento, terminando por golpearse fuertemente en la cabeza.

“Aquí lo que se sabe es que esta muchachita andaba con un joven y al dar vuelta en una esquina la puerta se abre y ahí fue donde se golpeó la pobre”, dijo, además, reiteró que el auto iba a exceso de velocidad, y su conductor ya fue identificado, pero se reservó el nombre.

Reveló que es oriundo del municipio General Bravo, y luego del accidente, llevó a Bionce a una clínica, empero, no había nadie para atenderlos. Las primeras indagaciones señalan que la joven perdió la vida en el vehículo, luego, su cuerpo fue abandonado en un rancho, donde finalmente se llevaron a cabo los cateos y se dio con el hallazgo.

“Al final, no sé, se acobardó, se arrepintió y la fue a dejar al sitio donde la localizaron. En la clínica no encontró alguien que lo apoyara. Sí, se bajó, pero no halló nadie en la clínica, no había nadie, la vuelve cargar y la sube [...] La subió al vehículo y la dejó en ese predio. Él está en General Bravo, la Fiscalía ya sabe quién es”, apuntó el edil.