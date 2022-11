CFE aconseja no usar lavadora para ahorrar energía y usuarios de redes se burlan

Por lo que muchos hicieron comentarios como: “yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz”, “ya casi nos dicen paguen luz pero no la usen”, “ya no sé si es chiste, anécdota o que madres? me dejaron sin palabras” y “al rato van a sacar que en lugar de usar licuadoras hay que usar molcajetes y en lugar de focos, hay que usar velas, para ahorrar” (sic).

Aunque el consejo de la CFE se puede considerar bueno, ya que la lavadora es uno de los electrodomésticos que más energía consume, otros tantos consideraron que el ‘tip’ debió ser dirigido a adquirir paneles solares y eólicos para reducir el consumo de energía, así como que sus trabajadores “pongan el ejemplo”.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Computadoras eco-friendly ¿la siguiente revolución tecnológica?

Aunque también puedes seguir estos tips para ahorrar energía:

⚫ La televisión es uno de los “vampiros energético” más grandes, por lo que desconectándola te ayudará a ahorrar unos pesos; así como si tiene consolas o estéreo es mucho mejor utilizar un conector múltiple.

Publicidad

⚫ Utiliza un conector con temporizador que permita controlar las horas que debe estar prendido el aparato.

⚫ Uso de focos ahorradores.

⚫ Apaga las luces que no utilices.

Publicidad

⚫ Cuelga la ropa en ganchos cuando salga de la lavadora para que ayude a eliminar arrugas.

⚫ Al momento de planchar, comienza con ropa que requiera menos calor y aprovecha el calentamiento gradual del electrodoméstico.

⚫ Mantén limpio el microondas.

Publicidad

⚫ Sobre todo, aprovecha la luz natural.

¿Cuáles son tus consejos para ahorrar energía?