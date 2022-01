Computadoras eco-friendly ¿la siguiente revolución tecnológica?

¿En qué piensas cuando escuchas o lees la palabra “tecnología’’?, ¿con qué la asocias?, ¿qué contexto le das a ese término y por qué crees que es así?

En mi caso, donde la ciencia ficción es un terreno siempre seductor para la imaginación, me gusta leer sobre las posibilidades de la inteligencia artificial (en particular su impacto en el arte).También buscar algo sobre human enhancement o human augmentation, que no es otra cosa sino la alteración de las capacidades físicas o mentales con inventos o herramientas del ser humano (en esta última época, sobre todo digitales).

Últimamente me he acercado a documentos sobre la automatización, donde la pregunta más inmediata suele ser referente a si un robot podrá o no hacer nuestro trabajo (me parece más acertado apuntar la duda hacia cuánto tiempo falta para que un robot esté haciendo nuestro trabajo mejor que nosotros). Sin embargo lo que en verdad me incomoda es que va a pasar con nosotros con este desplazamiento donde el sistema socioeconómico actual ya mide descaradamente a las personas según qué tan productivos seamos.

Vamos, no se trata de pretensiones absurdas; soy sincero. Por supuesto que al hablar de algo práctico, en un ambiente más cotidiano, cuando pienso en tecnología pienso en smartphones, consolas de videojuegos, computadoras.

¿Qué hay de ti, en qué piensas cuando escuchas o lees la palabra “tecnología’’?