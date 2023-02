PEKÍN, CHN.- Coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, China pidió un cese al fuego y lanzó un llamado para que ambas partes inicien las negociaciones de paz. “No hay vencedores en un conflicto bélico”, afirma un documento publicado este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Agrega que la única salida a la crisis provocada por la invasión es a través del diálogo.

Sin abundar en detalles, la propuesta de China pide que se respete la integridad territorial de todos los países. También pide que se levanten las sanciones “unilaterales” a Rusia, critica indirectamente la expansión de la OTAN y condena las amenazas de recurrir a la fuerza nuclear: “una guerra nuclear no debe librarse y nunca puede ganarse”.

Analistas afirman que Pekín difícilmente actuaría como mediador. Es “un intento de relaciones públicas por parte de China”, afirmó Li Mingjiang, profesor y experto en seguridad internacional de la Universidad Tecnológica Nanyang, de Singapur, citado por The Associated Press. “No estoy convencido de que esta política vaya a mejorar su credibilidad como mediador honesto”, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, saludó con cautela la iniciativa de Pekín, pero dijo que el éxito de lo propuesto dependería de los hechos, no de las palabras. “Creo que el hecho de que China haya empezado a hablar de Ucrania no está mal”, dijo. “Pero la cuestión es qué viene después de las palabras. La cuestión está en los pasos y hacia dónde conducen”.

Occidente dejó claro su escepticismo sobre la propuesta. Los aliados remarcaron que el plan de Pekín está inclinado a favor del Kremlin. En una reunión junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Estonia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que “no es un plan de paz”. “China ha tomado partido al firmar, por ejemplo, una amistad ilimitada (con Rusia)”, añadió. Por su parte, Stoltenberg señaló que Pekín “no tiene mucha credibilidad porque no ha podido condenar la invasión ilegal a Ucrania”.