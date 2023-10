‘Cientos de miles’ de gazatíes son desplazados mientras se vislumbra el espectro de una invasión, dice la ONU

Por Raja Abdulrahim, Aaron Boxerman y Victoria Kim

El ejército israelí le dio a los palestinos un periodo adicional de seis horas para desplazarse hacia el sur por dos de las principales carreteras de Gaza “sin sufrir ningún daño”. Esa ventana de tiempo extra ha expirado.

Cientos de miles de gazatíes aterrorizados que huían hacia el sur en respuesta a las advertencias israelíes luchaban por encontrar comida y refugio el sábado en una crisis humanitaria que sigue intensificándose. Las Naciones Unidas declararon que casi la mitad de la población había sido desplazada y el suministro de agua estaba escaseando.

El sábado, el ejército israelí hizo un anuncio que fue la indicación más clara hasta el momento de que se están preparando para lanzar lo que han llamado “una importante operación terrestre”, como parte de “un ataque integrado y coordinado por aire, mar y tierra”. El anuncio, redactado de manera vaga, no advertía cuándo comenzaría el asalto.

El ejército israelí también dijo el sábado que le permitiría a los palestinos moverse hacia el sur por dos de las principales carreteras de la Franja de Gaza entre las 10 a. m. y las 4 p. m. “sin ningún daño”, un anuncio que algunos palestinos interpretaron como un ultimátum.

Las carreteras que se dirigían al sur estaban repletas de vehículos cargados con mantas y colchones. Cientos de miles de personas han sido desplazadas tan solo en las últimas 12 horas, declaró el sábado por la tarde la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos, la cual advirtió que el acceso al suministro de agua en Gaza era ahora “una cuestión de vida o muerte”.

A medida que continúa la migración, el éxodo está restringido en la frontera sur de Gaza con Egipto. Un funcionario de Hamás declaró que no están permitiendo la migración de palestinos a Egipto e insinuó que Egipto ha apoyado su decisión al cerrar sus fronteras.

Las negociaciones para enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto se han estancado debido al desacuerdo y la confusión sobre cómo las caravanas de ayuda podrían ser examinadas en busca de armas antes de ingresar al enclave, dijo el sábado un alto diplomático occidental familiarizado con las conversaciones. Como resultado, Egipto se ha negado a permitir que los extranjeros abandonen Gaza hasta que se permita la entrada de ayuda, añadió el diplomático.

El ministro de Defensa de Israel impuso un “sitio total” a Gaza en respuesta al ataque de Hamás que causó la muerte de más de 1300 personas, al afirmar que impedirá el suministro de electricidad, alimentos, agua y combustible al territorio, el cual ya ha estado bajo un bloqueo de 16 años impuesto por Israel y respaldado por Egipto.

c. 2023 The New York Times Company