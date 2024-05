Como Jesucristo... Salvador Rangel, Obipo de Chilpancingo, no presentará denuncia por desaparición

El Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, explicó en un comunicado que perdonará de ‘corazón’ a quienes le habían hecho daño por los sucesos del que fue ‘víctima’. Mencionando así como ‘Jesucristo perdonó a las personas que lo traicionaron, vendieron, juzgaron, torturaron, y asesinaron’.

Por lo que no ejercerá su derecho constitucional al decidir no presentar una denuncia contra quines ‘tanto mal le hicieron’. Además pidió a medios de comunicación que comprendan y respeten su decisión por su seguridad e integridad física y moral.

“Después de haber hecho oración, meditando profundamente y de haber consultado con mis seres queridos, tanto del clero como laicos, y en razón de que lamentablemente, mi vida, edad y salud están en condiciones desfavorables, siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”, se puede leer en el comunicado.

Agradecieron a las autoridades, tanto legales como eclasiásticas, por la colaboración en el caso, en especial a su abogado Luis Gasca. “Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y mi pronta recuperación”, concluyó.