Consulta de revocación “fue un fracaso y dinero tirado a la basura”, asegura Anaya

Cabe apuntar que ayer por la noche, el presidente López Obrador aseguró que recibió 15 millones 671 votos en la consulta de la revocación de mandato, cantidad que aseguró es mayor a la obtenida por el expresidente Felipe Calderón cuando ganó la elección presidencial de 2006, así como la de Anaya en la del 2018.

Así lo dijo el mandatario federal en el mensaje que ofreció luego del que el INE diera las estimaciones del conteo rápido de la consulta de revocación de mandato, en la que más del 90% votó por su permanencia en el cargo, pero cuya participación no fue suficiente para que el resultado fuera vinculante.

Dijo sobre este resultado de la participación en la consulta que “no le hace que no sea vinculante, que no se alcance el 40%, el gobernante tiene que tener vergüenza, dignidad y no estar a la fuerza porque eso es legalidad pero no democracia”.

