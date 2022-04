‘Todo un éxito pese a boicot del INE’, afirma AMLO sobre la Revocación de Mandato

El presidente dijo que antes, la política era un asunto para los políticos pero que con su Cuarta Transformación el poder político recae en los ciudadanos.

“Para que quede claro y eche raíces, para que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto porque en mucho tiempo, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos que el pueblo no existía, estamos en una etapa nueva no solo de democracia representativa sino de democracia participativa”.

El mandatario destacó que este modelo de consultas ciudadanas se aplica en todo el mundo para la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos.

‘Esto ya se aplica en otros países del mundo, lo más avanzados en el terreno democrático siempre se le consulta a los ciudadanos, en Europa hay países que tienen consultas cada 15 días, cada mes, tienen los ciudadano que estar participando, más cuando se trata de un asunto trascendente, por eso fue un día especial, un día histórico el día de ayer”, dijo el mandatario.

El mandatario mostró las cifras finales del Instituto Nacional Electoral donde dijo, logró más votos que en las elecciones presidenciales de 2006.

“16 millones 392 mil ciudadanos participaron en la consulta y de estos ciudadanos, decidieron por que se me revocara el mandato 1 millón 56 mil y por que siga 15 millones 60 mil 746 que significa el 91.8 por ciento, los votos nulos fueron 274 mil 988 el 1.6 por ciento, ya estamos hablando de prácticamente todas las casillas, según el dato es el 99.32 por ciento de las casillas, que significa esto, pues que participó mucha gente, para tener una idea, en el 2006 que no se olvida yo obtuve de acuerdo a las cifras oficiales 14 millones 800 mil y Calderón 15 millones, la realidad fue otra porque hubo gran fraude, aún con los votos inflados, ahora obtuvimos más”.

López Obrador resaltó que las cifras pudieron ser más altas pero se instalaron menos casillas, un tercio de las que se colocaron en las elecciones de 2018, acusando al INE de boicot.

“Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas , se instaló un tercio, en 2018 se instalaron alrededor de 150 mil casillas, ahora fueron 57 mil, un tercio, también lo digo porque nuestros adversarios que se enojan mucho dicen que fueron la mitad de los votos que tuvo en la elección, pero nada más fueron un tercio de las casillas y todas las trampas y boicot del INE que no se aplicó para poner casillas en todos lados, y hubo lugares donde no hubo casillas”, expresó.