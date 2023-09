‘Creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial’: AMLO culpa a los ministros de beneficiar a Uriel Carmona

Desde Palacio Nacional lanzó su opinión sobre el caso de Uriel Carmona y su vinculación a proceso por su relación de supuesta tortura contra Luis Alberto, alias “El Diablo”, pues presuntamente dio la instrucción para llevar a cabo ese delito.

“Todos los amparos que le están concediendo hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos de fuero común, eso es lo que me explican a mi los abogados”, dijo.

López Obrador consideró que se ha dado esta protección al fiscal de Morelos debido a que la Corte no ha realizado el engrose de su fallo respecto a que el fuero con el que cuenta Uriel Carmona por ser funcionario público sólo es válido para delitos federales y no del fuero común por los que ha sido imputado en el caso Ariadna Fernanda.

“No han hecho el engrose famoso y como todavía no está en engrose sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero”, explicó y refirió que este proceso le toca a la ministra Margarita Ríos Farjat e ironizó sobre que ha de tener mucho trabajo y por ello aún no lo realiza.

¿DE QUÉ SE ACUSA A URIEL CARMONA POR EL CASO ARIADNA FERNANDA?

A más de un mes desde su detención, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha sido imputado por cuatro delitos, tres de ellos relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado a un costado de la autopista La Pera-Cuautla el 31 de octubre de 2021.

Durante un operativo que se prolongó por varias horas, el fiscal de Morelos fue detenido en su casa en dicho estado. El funcionario decidió atender el llamamiento judicial de las autoridades, por lo que acompañó a los agentes que lo detuvieron y fue trasladado a la Ciudad de México en donde están fincados los cargos contra él.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, fue imputado en el caso Ariadna Fernanda y vinculado a proceso por estos delitos:

• Retardo de la justicia

• Encubrimiento por favorecimiento

• Feminicidio en su calidad de auxiliador

La defensa de Uriel Carmona ha interpuesto diversos amparos en los que el principal argumento es la violación del fuero con el que cuenta, por lo que jueces se los han otorgado y con ello ha estado a punto de salir de prisión, sin embargo, su egreso se ha frustrado debido a la cumplimentación de nuevas órdenes de aprehensión.

Recientemente se le ejecutó una cuarta orden de captura por tortura contra Luis Alberto, El Diablo, a fin de obtener una confesión por los asesinatos de dos hombres y una mujer en el municipio de Huitzilac, por el cual ya fue vinculado a proceso.