Los deja ‘vestidos y alborotados’... AMLO niega participación del Poder Legislativo y Judicial en el Grito

Así mismo, recalcó que no está en contra de que se opine diferente, sin embargo, está en contra de quienes no protejan al pueblo y actúen según sus propios intereses, señalando a los elementos que lo integran.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional el día miércoles, 13 de septiembre, AMLO declaró: “Nada más es una representación del Ejecutivo muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes. Ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, notorio, con el Poder Judicial porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , ha dejado en claro que no mantiene ninguna clase de buena relación con el Poder Judicial y Legislativo , y lo demostró dejándolo afuera de las celebraciones del Grito de Independencia de este año.

“Debieron haber invitado al Poder Legislativo, no tenemos ningún inconveniente en estar presentes en un acto republicano de la más alta relevancia para el país. Es una fiesta de todos los mexicanos y mexicanas y aquí los diputados y diputadas, pues también somos mexicanos y celebramos las fiestas patrias” , declaró Guerra.

La legisladora añadió que no fue invitada a la conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes , así como al Grito de Independencia realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, ni al desfile militar, donde se suele contar con la presencia de los Poderes de la Unión.

“No, desconozco si sea un tema de género o de alguna inconformidad hacia un Poder en específico, pero nosotros seguimos trabajando... Habría que preguntarle al señor Presidente, yo lo único que les digo es que me quedé ‘vestida y alborotada’, porque sí quería ir”.

AMLO SE DA ENCONTRONAZOS CON EL PODER JUDICIAL

Su desagrado no es algo nuevo, pues desde que la Ministra Norma Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han mantenido en una constante confrontación. Un ejemplo fue en el aniversario de la Constitución Política de Querétaro, donde la Presidenta de la SCJN no se colocó a un lado del Presidente de México, como lo señala el protocolo. Añadiendo leña al fuego, Piña Hernández no se levantó de su asiento para saludar a AMLO.

Además, López Obrador ha acusado a la SCJN de no tener autonomía y estar bajo el mando de ‘potentados’, derivado de la detención por parte del Máximo Tribunal de varias reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, extendiéndose hasta el Poder Judicial.

