Cuartos vacíos: el proyecto de concientización que “renta” la habitación de una mujer desaparecida en México

¿Qué sucede después de que un ser querido desaparece en el país?, ¿qué pasa cuando han pasado años y no hay respuesta de las autoridades?, “Cuartos vacíos” buscan concientizar sobre como las familias de mujeres que no han sido localizadas dejaron sus cuartos tal cual como los dejaron, quizá con la esperanza de encontrarlas.

Su viralización en redes sociales se han magnificado en diversas redes sociales, como Facebook y TikTok; el texto publicado en internet relata como una usuaria, mientras buscaba un lugar de alojamiento, se topó con la propuesta; “ayer sin querer me topé con esta página en internet mientras entraba a airbnb y cuando descubrí de que trataba sentí frío mi cuerpo entero y un nudo grandote en la garganta”, comienza el relato firmado por distintos perfiles.

Mientras que también hay videos donde una mujer relata como en la búsqueda de un departamento en renta, se encontró con una habitación en 10 pesos mexicanos, lo cual llamó su atención.

“Amigos, como muchos de ustedes saben, a penas me mudé a Ciudad de México y cuando estaba buscando departamento me dio mucha curiosidad encontrar una publicación de un cuarto que se rentaba en 10 pesos, me metí a ver la publicación y en el cuarto había tacones, había peluches, había ropa, todo perfectamente puesto”, comienza el video de la usuaria de TikTok, @dwoong.

