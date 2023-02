Cuatro aerolíneas de carga ya tienen fecha para mudarse al AIFA y dejar el AICM

Luego que el 2 de febrero entrara en vigor al Diario Oficial de la Federación un decreto que prohíbe las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que las aerolíneas de carga que operan en el centro aeroportuario tendrán 108 días para salirse; cuatro de estas ya anunciaron fechas para trasladar sus aeronaves al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con lo informado en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la empresa que iniciará con sus operaciones de carga son DHL el 26 de febrero; Viva Aerobús con seis frecuencias semanales de carga internacional a partir del 13 de febrero; Cargo Jet Airways a partir del 28 de febrero con seis frecuencias por semana procedentes de Estados Unidos; y Ethiopian Airlines Cargo con dos frecuencias desde España desde el 26 de marzo.

“Si el Aeropuerto de la Ciudad de México movió el año pasado 200 mil toneladas, el Aeropuerto Felipe Ángeles tiene capacidad para 400 mil toneladas, para el doble”, destacó López Obrador.

Además, destacó que las críticas al decreto para mudar el transporte de carga del AICM al AIFA confirman una ‘campaña en contra’ de la nueva terminal; “sí hay una campaña en contra del aeropuerto y va a continuar, pero nosotros vamos a seguir trabajando de acuerdo con lo que pensamos. Le conviene al pueblo de México poner por encima del interés personal o de grupo el interés general”, consideró el Presidente.

Planteó que si con el inicio de actividades de la nueva Mexicana de Aviación baja el costo de los boletos de avión, ya no habría cabotaje por lo que “estamos analizando, antes de eso se va a crear la nueva línea Mexicana de Aviación y si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión y se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios”, mencionó el Ejecutivo Federal quien ha previsto que este año la aerolínea despegue.