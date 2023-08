Cuestiona Riva Palacio trabajo de la Fiscalía capitalina en atentando de Gómez Leyva

CDMX.- La investigación sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva realizada por la Fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, ha sido deficiente y llena de irregularidades, pues a ocho meses de los hechos, no hay nada concreto, señala Raymundo Riva Palacio.

El periodista advierte en su más reciente artículo que mientras no se conozca quién es el autor intelectual ni el móvil del intento de asesinato, el peligro de que maten a su colega sigue latente.

TE PUEDE INTERESAR: Ocho meses y nada; crimen contra Ciro Gómez Leyva sigue impune

“¿Si no lo mataron, no es lógico pensar que quien ordenó su asesinato buscará que se cumpla el trabajo? Nadie puede saberlo porque en todo este tiempo las autoridades de la Ciudad de México no han podido resolver el crimen o no han querido hacerlo”, cuestiona.

A ocho meses del atentado del que fue víctima, este lunes el periodista Ciro Gómez Leyva informó que recurrirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue quién lo mandó a asesinar y el porqué.

El periodista agradeció el trabajo de la FGJCDMX, quien detuvo a 13 personas como presuntos autores materiales, pero lamentó los nulos avances para dar con el autor intelectual.