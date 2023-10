Da AMLO espaldarazo a Samuel; le desea lo mejor en su aspiración presencial

PRESIDENTE ESTARÁ EN NUEVO LEÓN ESTE FIN

López Obrador aprovechó para informar que este fin de semana estará de vista en Nuevo León, donde pondrá en marca la segunda bomba para abastecer a la zona metropolitana de agua desde la presa El Cuchillo II.

“Voy a estar en Monterrey porque vamos a echar a andar otra bomba para llevar mil litros más de agua por segundo en Monterrey, El Cuchillo II, o sea, el sábado ya están recibiendo mil y van a recibir mil, mil litros más por segundo”, aseguró el mandatario.

A SAMUEL LE APLICA CONGRESO JUGADA JURÍDICA

Samuel García se inconformó luego de que el Congreso de Nuevo León le aplicó una jugada jurídica al autorizarle la licencia de seis meses solicitada, pero impedir que impusiera a la persona que se quedará en su cargo.

Los legisladores, de mayoría priista y panista, designaron al panista Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado hasta ayer, como gobernado interino de NL del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024, día de la elección presidencial.

“Ayer en el Congreso los del PRIAN hacen un desfiguro y me quieren poner a la manzana podrida (Arturo Salinas), pues están locos ¿cómo?, no hay manera, no va a pasar, pero ya su nivel de cinismo, de sinvergüenzas”, expresó en un video que subió a sus redes en el que advirtió que no dejaría a Nuevo León.