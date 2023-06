Deberá AMLO hacerle la campaña a Sheinbaum si no quiere que se hunda: Loret de Mola

Añade que mientras Ebrard marca la narrativa morenista, Claudia se dedica a reaccionar.

La exjefa del gobierno capitalino “no siempre llena (los mítines). No entusiasma. No da nota. Y Marcelo Ebrard la trae asoleada. Primero orilló a que renunciara, cosa que ella no quería. Luego la evidenció como la que no quiere debatir. Ahora la exhibe con sus gastos de campaña”, señala el editorialista.

Loret de Mola también advierte que a pesar del respaldo del Gobierno, del partido y de los propagandistas del régimen de la 4T, Sheinbaum no entusiasma y requerirá la ayuda del tabasqueño.

Sobre las violaciones a la ley en que incurrirá el Presidente, el editorialista considera no le representarán un problema mayor porque el nuevo INE, encabezado por una simpatizante morenista, Guadalupe Taddei, está a su favor.

En ese sentido, añade que la participación activa de López Obrador en la campaña de Sheinbaum será determinante para el futuro político de Claudia, aunque tampoco es garantía de que ganará.