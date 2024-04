Declina AMLO entrevista con Ricardo Salinas Pliego

CDMX.- En su conferencia matutina desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la entrevista que propuso el empresario dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

El mandatario federal señaló que no quire que se malinterprete un posible diálogo antes de que el Poder Judicial falle sobre el caso del adeudo millonario de impuestos que Grupo Salinas litiga contra la Secretaría de Hacienda.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué causó el descarrilamiento del Tren Maya?, Sedena revela posible causa

“Decirle a Ricardo que yo no puedo que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, y es mejor que pase eso y luego hablamos”, mencionó.

“¿Para qué nos confrontamos? Mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos, es lo más sano, lo más sensato”, cuestionó el mandatario federal.

López Obrador señaló que en la política aunque se tenga el corazón caliente debe mantenerse la cabeza fría, por lo que pidió que no se exalten. Además precisó que aunque no comparten el mismo modo de pensar, no lo considera un enemigo.

“Lo mejor es esperar, además hay elecciones, ya pasando las elecciones y ya cuando resuelvan, espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido o en otro y luego hablamos”, señaló el presidente.