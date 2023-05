‘Decretazo’ es para blindar obras contra opositores: AMLO

“Esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quieran que no se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, corruptos, por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público”, enfatizó.

Sobre esta decisión los partidos de oposición manifestaron que el Gobierno Federal busca ocultar la información con el fin de que la ciudadanía no sepa cuántos recursos se están invirtiendo; sin embargo, el presidente rechazó que se esté dando de este modo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si procede, lo vamos a hacer’... AMLO promete revisar el indulto presidencial para Roxana Ruiz, mujer que mató en defensa propia a su violador (video)

“No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante es la honestidad, además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos, el que se reserva una obra de estas como de seguridad nacional o de interés publica no significa que no se va a informar”, explicó.

El mandatario federal añadió que la Auditoría Superior de la Federación está realizando constantemente su trabajo de vigilar los recursos que utiliza su administración en las obras prioritarias, así como en otros ejercicios.