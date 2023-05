$!Acusa AMLO a ministra Norma Piña por contratación de excolaboradora de García Luna

Luego de que 11 ministros votaron a favor de invalidar una parte del decreto que protegía las obras públicas del gobierno de Andrés López Obrador, el mandatario contraatacó señalando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de contratar a la que era directora de Recursos Materiales ligada a García Luna.

Durante la conferencia matutina del viernes 19 de mayo, el presidente advirtió que “insensatos”, “fifís” y “corruptos” podrían parar las obras y por eso “las tiene que blindar”.

“¿Para qué queremos espionaje si tenemos inteligencia? Millones de mexicanos que respaldan esta transformación”, afirmó AMLO.

Dijo que le llegó un mensaje sobre la presidenta de la SCJN, pero que “no es lo del chat, es algo que me preocupó más, es algo que me tiene que tener atento y que además le tengo que informar a la gente porque los medios de información están completamente amafiados, no informan, manipulan”.

De acuerdo con la información presentada durante la mañanera, la ministra Norma Lucía Piña contrató a Sonia Vargas Terrero, “la que era directora de recursos materiales cuando García Luna”.