Defiende Sheinbaum nuevos libros de texto, a pesar de que no los ha leído

Aunque confesó que no ha leído los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, la aspirante a candidata presidencial Claudia Sheinbaum sostuvo que no intentan imponer una ideología y lo que sí se le hace fascista es lo que recomendó el PAN nacional de arrancarles las hojas inconvenientes

“Tengo que ser franca, no he leído los libros de texto, pero sí he leído muchas opiniones de quien hizo los libros de texto, al propio presidente de la República y a otras personas y esta idea de que viene una ideología dentro de los libros de texto, pues la verdad no lo es”, señaló en entrevista con medios, de visita en Monterrey.

Mencionó que los libros editados por la SEP plantean ahora muchos temas que abren al conocimiento.