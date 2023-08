Ricardo Salinas Pliego va contra ‘ideología’ de políticos y youtuberos de la 4T

La mañana de este jueves, AMLO señaló que Ricardo Salinas Pliego no es su enemigo; horas más tarde, el empresario hizo lo propio.

No se guardó nada y acusó que AMLO está rodeado de “rateros y payasos que no le hacen ningún bien al país”.

“Ahhh y el presidente, en definitiva, NO es enemigo mío (por si no se han dado cuenta), es más, sin dudarlo, estoy seguro de que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país (hay sus excepciones)”.

