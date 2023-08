Denuncia diputada de Morena a titular de la Secretaría de Bienestar

CDMX.- Inés Parra Juárez, diputada del Movimiento Regeneración Nacional, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción en contra de la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel por un presunto desvío de recursos.

“(La denuncia es) contra quién resulta responsable, y no me queda la mayor duda que posiblemente sea ella (Ariadna Montiel), porque ella es la titular, no creo que un titular de una secretaría de Estado desconozca del tema, porque al final, ellos son los que administran”, afirmó sobre una supuesta triangulación de seis mil millones de pesos de los programas sociales, entre 2018 y 2021.

Estas anomalías, expuso, están registradas en las observaciones que hizo la la Auditoría Superior de la Federación (ASF)a las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

“Consistentes, en términos generales, en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios, y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros, en cuanto a su uso y destino”, detalló la morenista.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados expresó que espera que la titular de la Fiscalía anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, realice la investigación correspondiente.

Asimismo solicita que la fiscalía presente a “los funcionarios corruptos de la Secretaría de Bienestar que resultan responsables, ante los tribunales correspondientes”.

Parra Juárez también solicitó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general Alejandro Gertz Manero no entorpezcan las investigaciones sobre este presunto caso de malversación en los programas sociales.

“Hago un llamado al Ejecutivo Federal para que permita el saneamiento de corruptos de la Secretaría de Bienestar, y de las demás secretarías de Estado a su cargo”, mencionó.

“Sabemos de los antecedentes poco éticos del fiscal general Gertz Manero, debemos estar atentos a que Gertz Manero permita y no entorpezca la investigación de corrupción en la Secretaría de Bienestar”, agregó la legisladora.