Descarta Claudia Sheinbaum conflicto con Marcelo Ebrard

MONTERREY, NL.- La candidata a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista un conflicto con su compañero de partido, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón.

La periodista María Julia Lafuente preguntó en una entrevista para Telediario si había algún conflicto o “fuego amigo” en el proceso interno de Morena y sus aliados.

TE PUEDE INTERESAR: Actúan de forma inhumana e inmoral: AMLO a Texas

La exjefa de Gobierno aseguró que hasta el momento la contienda ha sido enriquecedora por la alianza que se tiene con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Lafuente preguntó a Sheinbaum que si había visto el mensaje que compartió el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en referencia a una publicación en la que el exfuncionario afirma que los buenos resultados que tiene la Ciudad de México en materia de seguridad se deben a las acciones implementadas en su administración.

“Yo le agradezco mucho que esté pendiente de mis redes sociales y vamos a seguir hablando esta semana de seguridad. La verdad es que a mí me decían cuando hice campaña por el Gobierno de la Ciudad de México que dudaban que una mujer pudiera tener resultados como los que tuvimos en la ciudad y logré disminuir en los cuatro años y medio o poquito más que estuve al frente del gobierno de la ciudad en 58 por ciento los índices delictivos”, respondió Sheinbaum.

María Julia Lafuente insistió en el cuestionamiento sobre si existen diferencias entre las “corcholatas”.

“Pleito no hay, eso sí te lo puedo asegurar, es más bien parte de este proceso que cada uno pues lo enfrentamos de manera distinta, pero no estamos peleados con absolutamente nadie, con nadie y en particular, yo no estoy peleada con ninguno de mis compañeros”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba INE medidas contra AMLO por violencia política contra Xóchitl Gálvez

Por otro lado, la aspirante presidencial consideró como un hecho positivo que perfiles como Samuel García y Luis Donaldo Colosio puedan sumarse a la contienda electoral de 2024.

“Yo creo, conozco personalmente a Samuel, a Luis Donaldo no lo conozco personalmente, pero creo muy importante en la participación política de los jóvenes y que si ellos tienen intención, es importante que participen, porque el país requiere de muchas personas y en particular en la contienda que viene, creo que es importante la participación en este caso de dos jóvenes que son de Nuevo León”, expresó.