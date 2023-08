Actúan de forma inhumana e inmoral: AMLO a Texas

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es “muy inhumana” la colocación de boyas alambradas que colocaron autoridades de Texas en el río Bravo para frenar la migración ilegal hacia su territorio.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional reiteró al Gobierno de Greg Abott que se preocupe por la vida humana y que debe “hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba INE medidas contra AMLO por violencia política contra Xóchitl Gálvez

“No se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración, aunque lo sepan no les importa, ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral”, manifestó.

“Pero, yo creo que en sus iglesias los van a cuestionar, sus pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, sus hermanos de religión, porque además de que están como malos gobernantes y malos ciudadanos, están actuando también como malos cristianos”, expresó el presidente.