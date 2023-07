‘Desnuda’ asesinato de Hipólito Mora fracaso de la política de seguridad de AMLO

CDMX.- La Ruana y el asesinato de Hipólito Mora son, señala el periodista Raymundo Riva Palacio, una metáfora de lo que padecen otras regiones del país.

No sólo eso, analiza en su último artículo publicado en VANGUARDIA, “sintetiza el fracaso de dos gobiernos para enfrentar la violencia y disminuir la inseguridad”, el de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.

“La Ruana son muchas regiones del país. Hipólito Mora representa a miles de mexicanos en zonas de guerra dejados al azar por López Obrador, un Presidente que se lava las manos para eludir una responsabilidad que, aunque hoy se le resbale, será de él”, sentencia.

El analista político recuerda que en el 2013 Peña Nieto “abrazó el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán como una política de estado”, mientras que López Obrador ha incumplido su promesa de bajar los niveles de violencia durante los primeros seis meses de gobierno.

“De la promesa de llegar a un punto de inflexión en la violencia en los primeros seis meses de su gobierno, nadie se acuerda en Palacio Nacional”, asevera el periodista.

En su análisis, Riva Palacio señala que ello no sorprende porque, si no es en términos electorales, a Obrador no le interesa fenómeno de la inseguridad.

“A cuatro y medio años de haber iniciado su administración, ya rebasó el total de homicidios dolosos que haya tenido cualquiera de sus antecesores en todos sus sexenios”, refiere.