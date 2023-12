Diputado Mauricio Prieto sobrevive a atentado con arma de fuego en Michoacán

PRESENTARÁ DENUNCIA

Mauricio Prieto informó que esta misma tarde presentará la denuncia penal con relación al atentado en su contra y envió un mensaje a sus opositores:

“Primero, quiero decirte que no me van a amedrentar por ningún motivo. Segundo: el gobierno del estado y el gobierno federal, tendrán que garantizar la seguridad de los ciudadanos y no solo de funcionarios y políticos”.

“Y hoy queda claro que no podemos seguir a la estrategia de los abrazos y no balazos. O sea, eso se acabó y que quede claro, que no me van a amedrentar. Seguiré recorriendo mi Distrito, visitando las comunidades y pase lo que pase, hago responsable al diputado local, Baltazar Gaona”, reiteró.

