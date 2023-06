¿Funcionó el Abrazos no Balazos?... Cártel del Noreste anuncia tregua por la paz y pide a AMLO certeza jurídica (videos)

Uno de ellos, posicionado al frente del grupo, fue el encargado de leer el recado, el cual aludía a las declaraciones que López Obrador emitió en su conferencia matutina del 30 de mayo de 2023.

Aquel día, al ser cuestionado sobre el acuerdo de paz convocado por los colectivos de madres buscadoras, AMLO exhortó a los grupos criminales a “que no actúen de manera violenta”.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. (...) Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, comentó el mandatario en conferencia mañanera este 30 de mayo.