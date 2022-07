¿Dónde está Maple? lomito va a campamento y regresó en una urna; alertan posibles ‘revendedores’ de perritos

En redes sociales, Adriana Mondragón señaló a You Can, organización en la Ciudad de México que recibió al pequeño “Maple”, un perro Shiba Inu de apenas ocho meses de edad. Allí, supuestamente el can aprendería trucos y sería entrenado, empero, no regresó en vida a su hogar.

Maple dejó a su familia el pasado 26 de junio y pasó a ser víctima de una supuesta negligencia por parte de los organizadores. Adriana, su dueña, denunció que hubo muy poca transparencia por parte de You Can, tanto, que no pudo despedirse del lomito.

La joven revivió la experiencia en una entrevista con Aristegui Noticias, donde contó como la mañana del día de ayer, viernes 8 de julio, una de las paseadoras de You Can, además de ser su community manager, alertó que Maple sufrió una posible mordedura de serpiente en uno de sus paseos con el dueño del camping, Antonio Ávila López.

“Me escribe ella y me dice que Antonio acaba de sacar a pasear a ‘Maple’ en la noche, que lo escuchó chillar, que no sabe qué fue y que lo va llevar al veterinario. Yo le contesté como 20 minutos después y a partir de ahí fue estar llamando: ‘dime dónde está, en qué clínica’ y ella no sabía porque me decía que Antonio no tenía señal”, agregó Adriana.