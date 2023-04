El matrimonio ‘en ruinas’ de Donald y Melania Trump por los cargos penales que el expresidente enfrenta

Las especulaciones sobre el matrimonio de Donald y Melania Trump continúan, ya que el expresidente enfrenta cargos penales.

Melania, de 52 años, no estuvo presente en la residencia turística de Mar-a-Lago de Trump en Florida el miércoles por la noche, aunque sí apareció en un evento la semana anterior por primera vez en meses.

Trump es el primer expresidente en la historia en enfrentar cargos penales en su contra relacionados con supuestos pagos de dinero secreto pagados a la modelo de Playboy Karen McDougal y la estrella porno Stormy Daniels.

Ambos afirman que tuvieron una aventura con el controvertido empresario convertido en político durante su matrimonio con Melania; la pareja ha estado casada desde 2005.

Después de que se presentara una acusación a principios de esta semana, la pareja ahora se enfrenta a que el interior de su matrimonio se discuta en público durante los próximos meses.

Trump negó los asuntos y los cargos en su contra.

Según los informes, Melania renegoció su acuerdo prenupcial con su esposo cuando se mudaron a la Casa Blanca.

Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones y Melania no ha comentado al respecto.

Los expertos afirman que la pareja lleva vidas separadas y solo se reúnen para cenar en su mansión de Palm Beach.

“Sus caminos apenas se cruzan”, dijo una fuente.

“Melania no es diferente a cualquier mujer. Tener a su esposo acusado de engañarla no solo una, sino que dos veces es extremadamente perturbador.

“No es de extrañar que la gente crea que no es solo la corte penal a la que Trump se dirige, sino posiblemente también una corte de divorcio”.

Según los informes, Melania se mantiene ocupada con su familia.

“Ella sigue enojada y no quiere escuchar que se mencione [el supuesto pago de dinero por silencio]”, dijo una fuente a PEOPLE el mes pasado. “Ella sabe quién es su esposo y mantiene una vida optimista con su propia familia y algunos amigos cercanos”.

La exjefa de gabinete de Melania, Stephanie Grisham, le dijo al Mail que las dificultades legales de Trump son “su problema”, según Melania.

Grisham renunció a la oficina de Trump luego de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio en 2021.

Ella dijo: “Creo que Melania sabía quién era su esposo cuando se casó con él. Tiene una visión muy realista y práctica de quién es su esposo. Nunca mencionó el divorcio. Y cuando se trataba de Stormy, siempre decía esto: “ Su problema”.

“No me sorprendió que ella no estuviera [en Mar-a-Lago el miércoles]. No quiere que la vean como la esposa que estará al lado de su esposo sin importar lo que él haga. Se pone a sí misma en primer lugar .”

Grisham dijo que Melania querría evitar un momento como cuando Hillary Clinton apoyó al presidente Bill Clinton luego de la noticia de que tuvo una aventura con la empleada de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

Agregó que los Trump “siempre parecían tener una sociedad” y que ella es una parte habitual de los equipos que le dan consejos.

Sin embargo, otra fuente le dijo al Mail que Melania apoya decididamente a su esposo “como siempre lo ha hecho”.

El exsecretario de Defensa interino Christopher Miller incluso escribió en sus memorias que Melania estaba junto a Trump en la Sala de Situación Secreta durante la redada para matar al líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi en 2019.

A fines del año pasado, los republicanos se desempeñaron peor de lo esperado en las cruciales elecciones de mitad de período y, según los informes, Trump estaba furioso porque el candidato que apoyó para la carrera por el Senado de Pensilvania, el Dr. Mehmet Oz, perdió ante el demócrata John Fetterman.

La periodista del New York Times, Maggie Haberman, tuiteó: “Trump está realmente furioso esta mañana, particularmente por Mehmet Oz, y está culpando a todos los que le aconsejaron que respaldara a Oz, incluida su esposa, describiéndola como su mejor decisión, según personas cercanas a él”.

Con razón o sin ella, la exmodelo eslovena a menudo es retratada como atrapada en su matrimonio con el presidente número 45.

Durante su tiempo como Primera Dama, algunos la criticaron por ser distante, mientras que otros elogiaron su enfoque del papel.

Cuando visitó un centro de detención de niños migrantes en 2018, fue criticada por usar una chaqueta con las palabras “Realmente no me importa, ¿a ti?”.

En ese momento, el portavoz de la entonces Primera Dama dijo: “Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no opten por centrarse en su guardarropa”.

En una rara muestra de irritación, Melania dijo que la chaqueta en realidad había sido un “mensaje”.

Ella dijo: “Fue para la gente y para los medios de comunicación de izquierda que me critican. Quiero mostrarles que no me importa. Podrías criticar lo que quieras decir. Pero eso no me impedirá [hacer] lo que siento es correcto”.

Mientras su esposo se sentaba en la Oficina Oval, la exasesora de la Casa Blanca de Trump, Omarosa Manigault Newman, escribió: “Melania está contando cada minuto hasta que él deje el cargo y pueda divorciarse de él”.

Trump calificó a la Sra. Newman de “loca” y Melania desafió las expectativas del asistente. En una entrevista con Fox News el año pasado, sonrió y dijo “Nunca digas nunca”, cuando se le preguntó sobre su regreso a la capital estadounidense.