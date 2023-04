A 18 años, recuerda AMLO su desafuero; señala a Fox, la SCJN y al PRIAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el decimoctavo aniversario de su desafuero, ocurrido el 7 de abril de 2005, a causa de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), a través de una presunta orden del entonces mandatario, Vicente Fox, con ayuda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los jóvenes que ayer cumplieron 18 años —la mayoría de edad— estaban naciendo; para ellos repito el discurso de esa ocasión”, escribió en su cuenta de Twitter.

Así lo afirmó AMLO, compartiendo una liga de YouTube donde muestran el discurso que dio aquel día, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y lo dedicó a los jóvenes menores de 18 años.

“Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, dijo entonces AMLO.