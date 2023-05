El senador Tim Scott lanza la campaña presidencial republicana de 2024

El senador Tim Scott inauguró su campaña presidencial republicana de 2024 el lunes por la tarde en su estado natal de Carolina del Sur, con un discurso que se centró en su historia personal y golpeó al presidente Biden y a la “izquierda radical” por fomentar una cultura de “agravio” por “grandeza.”

En un evento de lanzamiento en la Universidad del Sur de Charleston en North Charleston, el único republicano negro del Senado enfatizó su fe religiosa y su ascensión al Congreso como hijo de una madre soltera criada en la pobreza y nieto de un recolector de algodón en Jim Crow South.

“Mi familia pasó del algodón al Congreso durante su vida”, dijo Scott. “Y solo fue posible porque mi abuelo tenía una fe obstinada: fe en Dios, fe en sí mismo y fe en lo que América sería”.

“Este hombre negro que luchó a través de Jim Crow South creía entonces lo que algunos dudan ahora: en la bondad de Estados Unidos”, continuó Scott. “Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, y no una tierra de opresión”.

“Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir. Y es por eso que hoy anuncio que me postulo para presidente de los Estados Unidos de América”.

“Cuando reduje sus impuestos, me llamaron utilería. Cuando reembolsé a la policía, me llamaron ficha. Cuando rechacé al presidente Biden, incluso me llamaron la palabra n”, dijo también, llamándose a sí mismo “el candidato que más teme la extrema izquierda”.

El senador de 57 años arremetió contra el presidente y el ala izquierda del Partido Demócrata específicamente por irresponsabilidad fiscal y falta de oportunidades en educación.

“La administración de Biden nos tiene alejándonos del éxito ganado, la aspiración y la responsabilidad. Quiere hacer que las camareras y los mecánicos paguen los préstamos estudiantiles de abogados y médicos que ganan seis cifras”, dijo también Scott.

“Esta administración ha grabado, pedido, prestado y gastado billones de dólares tratando de reemplazar una mano con dádivas. Todo lo que nos compraron fue una inflación aplastante que ha devastado a familias como la mía”.

Scott planteó propuestas de política exterior e interior durante su discurso, incluido poner fin a la “nueva Guerra Fría económica” de la nación con China y convertir en “un delito federal, matar, emboscar o agredir a un policía”.

También propuso extender un incentivo exitoso que escribió en la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 para reconstruir la “base de fabricación de la nación con Opportunity Zones 2.0 y toda una agenda Made In America”.

Agradeció al cofundador de Oracle, Larry Ellison, durante el discurso por el apoyo del ejecutivo. En febrero, Ellison donó $15 millones a un súper PAC pro-Scott.

En un movimiento sorpresivo, el expresidente Donald Trump le deseó suerte a Scott en su campaña, publicando en su cuenta de Truth Social que el senador era “un gran paso adelante” del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien llamó “totalmente inelegible”.

“Buena suerte al Senador Tim Scott al participar en la carrera primaria presidencial republicana. Se está cargando rápidamente con mucha gente, y Tim es un gran paso adelante de Ron DeSanctimonious, quien es totalmente inelegible”, dijo el favorito del Partido Republicano de 76 años en su propia plataforma de redes sociales.

“Hice Opportunity Zones con Tim, un gran negocio que ha tenido mucho éxito. ¡Buena suerte Tim!”

El senador John Thune (R-SD), quien respaldó a Scott y abrió el evento el lunes, se refirió a él como “un candidato que llega a esta carrera con esperanza y optimismo ilimitados para este gran país”.

“No sé ustedes, pero creo que nuestro país está listo para inspirarse nuevamente”, dijo.

Scott se enfrentará a Trump y a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, entre otros, por la nominación republicana.

Se espera que DeSantis anuncie su campaña presidencial a finales de esta semana.