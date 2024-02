En México, un país peligroso para periodistas, ‘AMLO puso en riesgo al equipo del NYT’: CPJ

“El CPJ está profundamente preocupado sobre los comentarios del presidente López Obrador hoy acerca de una investigación del New York Times y su revelación de datos personales [de la periodista Natalie Kitroeff], quien coordina la oficina del periódico en México” , escribió el Programa en su cuenta en X , antes Twitter .

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó hoy su “profunda preocupación” por la decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , de difundir públicamente datos de una periodista detrás de un artículo del diario The New York Times sobre investigaciones de supuestos nexos entre gente cercana al mandatario y el narcotráfico.

Al comentar públicamente sobre un reporte periodístico aun en el proceso de ser investigado por el periódico The New York Times y al revelar públicamente datos personales de la titular de la oficina en México del diario Natalie Kitroef, el presidente mexicano Andrés Manuel López... pic.twitter.com/gVDVAShErg

Jan-Albert Hootsen, representante en México de CPJ Américas, señaló que “al comentar públicamente sobre un reporte periodístico aun en el proceso de ser investigado por el periódico The New York Times y al revelar públicamente datos personales de la titular de la oficina en México del diario Natalie Kitroef, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador conscientemente puso en riesgo al equipo del New York Times en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental”.

