AMLO es cuestionado por ‘The New York Times’ sobre financiamiento del narcotráfico a su campaña de 2018: ‘Fue amenazante’

En la reciente conferencia matutina del día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo pública una situación que ha generado revuelo tanto en el ámbito nacional como internacional: la recepción de un cuestionario “amenazante” por parte del diario estadounidense The New York Times, relacionado con una investigación sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial en 2018.

Durante su intervención en “La Mañanera”, el presidente López Obrador reveló que la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, envió un cuestionario en un tono que él describió como amenazante y prepotente. Este cuestionario estaba basado en una investigación que se habría realizado con información de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), donde se señalaba una supuesta entrega de dinero a sus hijos.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el Presidente.