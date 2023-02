La joven de 16 años, Marely Yamileth Cayetano Martínez, fue encontrada sin vida en un lote baldío de Huehuetoca, Estado de México este 16 de febrero. La adolescente fue reportada como desaparecida la tarde del 14 de febrero cuando se dirigía a clases en el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) Jaime Keller Torres.

Su cuerpo fue localizado a solo 1.3 kilómetros de distancia de la escuela a la que acudía en el turno vespertino. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades del hallazgo del occiso, por lo que acudió la Policía Municipal y elementos de Protección Civil.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México, el cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia y fue arrojada cubierta con bolsas y costales. Iniciando una carpeta de investigación sobre el caso y presuntamente será abordado como feminicidio.

Compañeros de clase de la joven iniciaron una convocatoria para mostrar apoyo a los familiares de Marely, recaudar fondos y llevar a cabo su funeral; mencionando que “haciendo honor y despedida a la compañera, no importa que no sean apegados, que no sean amigos, pero somos una comunidad escolar y entre todos debemos apoyarnos, démosle la despedida que se merece como compañera y miembro de la institución, esperamos contar con su apoyo muchísimas gracias. Compartan la publicación para informar a los demás compañeros”.

Estado de México es el estado con más feminicidios en el país, seguido por Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco.