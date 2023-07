‘Es muy perverso’... AMLO sobre supuestamente poner en peligro de muerte a Xóchitl Gálvez; arremete contra Riva Palacio y López-Dóriga (video)

“Estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. (...) Es adelantar lo que no quisiéramos que sucediera”, se refirió a lo publicado sobre el supuesto asesinato de Xóchitl Gálvez como en el caso del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido en 1994.

“Me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López-Dóriga llegó a decir de que iba a ser como cuando el asesinato de (Luis Donaldo) Colosio. Que le echaron la culpa a Salinas”, detalló.

Menciona que mañana se presentará un informe sobre este señalamiento y reitera que es “muy irresponsable porque están apostando por desestabilizar”.

“A lo mejor pensaban que no lo iba a tratar yo aquí, que me iba a quedar callado, no, la vida pública cada vez tiene que ser más pública”, aseguró López Obrador.

PERIODISTAS ALERTAN DE COMPLOT MORTAL CONTRA XÓCHITL GÁLVEZ

Este lunes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó su columna “Estrictamente Personal”, titulada “No queremos otro Colosio”, en la que menciona: “Si Xóchitl Gálvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas, bajo la racional de tus enemigos son los míos”.

En su artículo de opinión, publicada en el periódico El Financiero, Riva Palacio señala: “López Obrador ha reiterado que no tiene ningún pacto con criminales, pero ¿qué sucedería si los cárteles atentan contra Gálvez? Usted ya sabe la respuesta. Nunca se la va a acabar. López Obrador debe cuidarse políticamente de que esto suceda, sin tener que recular para descarrilarla. De hecho, ya sabe el camino”.