‘Es una aberración’: AMLO responde a eliminación de candado a ex funcionarios para trabajar en sector privado

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una aberración” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminara el candado que prohibía a los ex servidores públicos trabajar en el sector privado.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra la SCJN y señaló no estar de acuerdo con su decisión, además aseguró que no se quedará callado ante esta situación.

“Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana, porque en nuestra ley de austeridad se estableció que un funcionario público después de dejar su empleo no podía irse a trabajar a una empresa vinculada a su sector...cuando se buscaba terminar con la promiscuidad política, administrativa. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones, si es que ya nos ofendieron con estas prácticas”, indicó

