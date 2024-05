Esposa de Noé Ramos será candidata a alcaldía de El Mante, pero su nombre no aparecerá en la boleta

Sheyla Palacios, esposa de Noé Ramos Ferretiz el candidato a la alcaldía de Ciudad El Mante asesinado con arma blanca el pasado 19 de abril, será la candidata por la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, para dicho municipio.

Por lo que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) determinó por unanimidad con siete votos a favor que quien fuera directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Mante, es elegible para la candidatura.

Sin embargo, debido a lo limitado de los tiempos electorales e impresiones de las boletas, no aparecerá y seguirá el nombre de su esposo.

“Estamos a menos de 24 horas de la impresión de boletas, por lo que ya no es materialmente posible, era necesario que el 29 de abril se hiciera la solicitud del cambio de nombre, porque estamos a menos de 24 horas de la producción de las boletas que inician mañana 8 de mayo a las 12:00”, explicó el consejero electoral tamaulipeco, Eliseo García González.

Durante la mañana del martes, Palacios escribió en redes sociales que, pese a tener miedo, asumirá la candidatura dejada por su esposo, ante su asesinato. “¡Agárrense que ahí vamos, porque siempre me enseñaste que aunque uno tenga miedo ‘más vale hacer algo, a no hacer nada’, no se va, no se va aquí, va a seguir haciendo ruido, me dejaste un gran legado y no te vamos a fallar, tu gente está más fuerte que nunca, gracias por dejarme unos guardianes fuertes y entregados a ti, ahora a mí para seguir poniendo tu nombre en alto”, dice la publicación.