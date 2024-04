Investigan a nueve escoltas privados del candidato Noé Ramos

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que una de las líneas de investigación sobre el asesinato del candidato de la coalición ‘Fuerza y Corazón de México’ a la Presidencia Municipal de El Mante, Noé Ramos Ferretiz, señala a los nueve escoltas privados que contrató para su seguridad.

“Sabemos que él no solicitó en ningún momento para este proceso electoral una condición de seguridad a su persona. Ahora podemos pensar que era porque él tenía su propia seguridad contratada privada, son alrededor de nueve escoltas, ex militares y ex marinos que estaban trabajando con él y que lo acompañaban, de hecho, uno de ellos persiguió a la persona que causó el agravio, incluso detonó su arma de fuego y tenemos que hacer una investigación para ver de que forma estaban participando, a que institución corresponden, en que situación estaban apoyando”, señaló el Mandatario Estatal de Tamaulipas.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presunto homicida de candidato en Tamaulipas

De nueva cuenta, Villarreal afirmó que el candidato de Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) no solicitó seguridad para el proceso electoral en ningún momento. El Gobernador indicó que una de las escoltas persiguió al atacante, e incluso detonó un arma de fuego.