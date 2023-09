Está Sandra Cuevas ‘echada pa’ delante’; pide a FAM incluirla en proceso electoral de CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se dijo estar “echada para adelante” para competir por la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en las próximas elecciones de 2024.

“Por amor a mi país, a mi ciudad, a mi gente, es que no me le agacho a nadie, no me asusta el miedo y para todos hay, véanme, completa, poderosa, hermosa, trabajadora, disciplinada y echada para adelante para ganar esta Ciudad”, reiteró, con el lema del partido tricolor.

Fue en un evento desde el Ángel de la Independencia donde la priísta advirtió que ha habido “fuego amigo”, dentro de la alianza del PRI-PAN-ORD, no obstante, levantó la mano para participar en la contienda.

“Teniendo en cuenta que al levantar la mano se me iban a venir encima todos, tanto el equipo guinda, como los azules, amarillos y rojos y es donde está peor, el fuego amigo, de los traidores, uno ya sabe quién te va a traicionar, pero de los amigos, de esos es de los que hay que cuidarse, porque de ahí vienen las peores traiciones y ataques”, dijo.

Cuevas aprovechó para pedirle al Frente Amplio por México “que se me mida como aspirante a la Jefatura de Gobierno”, reiterando que Morena no tiene las posibilidades de ganar en la Ciudad de México, sin embargo, argumentó que el único con posibilidades de ganar es Ricardo Monreal.

“Cualquier candidato que pongan no es competencia para Sandra Cuevas, el único que podría poder enfrentarse a esta ciudad y con posibilidades reales de ganar es el doctor Ricardo Monreal y sí, por supuesto, que me gustaría enfrentarme al mejor de Morena”, alegó.