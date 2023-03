‘Estoy planeando morir hoy’, el último mensaje de Audrey Hale antes del tiroteo en Nashville

“¡¡¡ESTO NO ES UNA BROMA!!! Probablemente, escucharás sobre mí en las noticias después de que muera” , se puede leer en los mensajes enviados a Patton . “Este es mi último adiós. Te amo... Nos vemos en otra vida” , agrega en otro texto.

Según una publicación del medio de comunicación The New York Post , Hale escribió un mensaje en Instagram a su excompañera de baloncesto, Averianna Patton , cerca de las 9:00 horas de la mañana del lunes, cuando se dirigía a la escuela al sur de Nashville a cometer el homicidio.

De acuerdo con la ex basquetbolista, al percatarse de los mensajes se acercó a la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio, mientras trataba de consolarla; sin embargo, no obtuvo respuesta inmediata por parte de las autoridades. “¡Audrey! Tienes mucha más vida por vivir. Ruego a Dios que los guarde y los cubra”, puntualizó Averianna.

“Lo sé, pero no quiero vivir. Lo siento mucho. No estoy tratando de molestarte o llamar la atención. Solo necesito morir. Quería decírtelo primero porque eres la persona más hermosa que he visto y conocido en toda mi vida;

“Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Un día esto tendrá más sentido. Dejé pruebas más que suficientes. Pero algo malo está por suceder”, se lee en el último mensaje del contacto Aiden (Audrey Hale).

