Explota Samuel García ante ‘mentadas’ en redes sociales por habitantes de NL

MONTERREY, NL.- El Gobernador del vecino estado, Samuel García, “explotó” por los reclamos y ‘mentadas’ que recibe en redes sociales por los habitantes de Nuevo León ante un panorama de desabasto de agua, aumento de contagios de COVID-19, mismos que fueron dejados de informarse semanas atrás, y ahora apagones.

Fue en conferencia de prensa, junto con Juan Ignacio Barragán director de Agua y Drenaje de Monterrey, donde dijo que tanto él como su equipo de trabajo ‘aguantan vara’ sobre los reclamos de los neoleoneses, reproche que duró al menos cinco minutos.

“Ayer me mandan: ‘Primero sin agua y ahora sin luz’... y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mientan la madre, pero sabroso: ‘inga tu madre, Samuel’... yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa”, recalcó García en su discurso.

Samuel García mencionó que a quién debería ir estos mensajes es al ex gobernador de Nuevo León, Jaime “N” -El Bronco-, “ahí está El Bronco, ahí está al que le deben mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara”.

“Es muy importante que la ciudadanía haga su parte y, si va a selalar, que señale bien, porque ahora resulta que también en mi culpa si no hay luz. Ahora la mentada de madre también llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE... y resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto de agua... ¡Pues no, señores!, el abasto de agua le toca a Conagua... a AyD le toca organizar la distribución, ¿pero qué distribuye, si no hay agua?”, reclamó, con evidente molestia, el Gobernador de Nuevo León.