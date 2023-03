Fallece otro migrante en Juárez; suman 39 muertes y siguen hospitalizados 28 tras incendio en INM

Una vez más, la cifra de los migrantes fallecidos en un incendio suscitado en el Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue modificado. Esto, luego de que uno de los hospitalizados perdiera la vida en el recinto médico, contabilizando un total de 39 decesos.

Asimismo, suman 28 personas recibiendo atención médica en diversos hospitales estatales y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según

Cabe destacar que se han manejado diversas cifras desde que ocurrió el incidente; en un principio, trascendió que fueron 40 personas fallecidas, luego, una menos. No fue hasta el día de ayer que el Instituto Nacional de Migración cerró la cifra a 38, contabilización confirmada por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Hasta ahora hay 39 personas muertas y 28 hospitalizadas, de estos números lo que se me ha informado es que dos personas están fuera de riesgo grave y las demás presentan una condición grave o muy grave”, explicó Santiago de la Peña, secretario general del gobierno de Chihuahua.

Por otro lado, El Universal reitera que había al menos 15 pacientes en los Hospitales General de Zona (HGZ) No. 6, en el General de Zona (HGZ) No. 35, así como en el General Regional (HGR) No. 66. Y el día de ayer, fueron atendidos unos 16 pacientes entre las edades de 26 y 33 años, y uno de ellos fue egresado del recinto médico y trasladado a un albergue.

Empero, las demás personas atendidas se encuentran en situación delicada o grave, mientras reciben atención por quemaduras y por intoxicación por monóxidos de carbono.

El medio mexicano confirmó que en el Hospital General Regional 66, se encontraban hasta esta mañana hospitalizados 6 pacientes: 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 3 en el Servicio de Urgencias y 1 en área aislada; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, permanecen 5 pacientes: 3 en el Servicio de Urgencias, 1 en el área de Choque y otro más en Cuidados Intensivos; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35, se brinda la atención de 4 pacientes, igualmente, todos en el Servicio de Urgencias.

Y los demás pacientes están en el Hospital General, Femap e ISSSTE.