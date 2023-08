FGR atraerá caso de atentado contra Ciro Gómez Leyva, confirma periodista

“Comparecí ante el Ministerio Público Federal para solicitar la facultad de atracción sobre el atentado del que fui víctima. La FGR me informó que a la brevedad ejercitará la facultad de atracción en términos del artículo 21 del CNPP (Código Nacional de Procedimiento Penales)” , compartió en Twitter .

Gómez Leyva acudió a las autoridades federales, luego de que días anteriores señalara que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha registrado avances en la investigación del atentado armado del que fue víctima, hecho que ocurrió hace 8 meses.

“Agradezco el trabajo de la Fiscalía CDMX, pero ocho meses después la incertidumbre sobre quién quiso matarme es total. Buscaré el apoyo de la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la FGR”, escribió el pasado lunes en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quiero seguir viviendo’... Ciro Gómez Leyva desea terminar la crónica del gobierno de AMLO, revela a Loret de Mola (video)

Sin embargo, un mes antes el periodista acusó que la FGJ-CDMX no tenía avances en la investigación, ya que no se había identificado al autor o autores intelectuales, debido a que “hoy pienso que a la fiscalía de la CDMX no le interesa dar con el autor o los autores intelectuales. ¿Exceso de trabajo, incapacidad, complicidad?”, cuestionó en Twitter.