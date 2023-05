¿Fin de la guerra? Acuerdan Ucrania y Rusia reunirse con misión africana por la paz

No obstante, el mandatario africano no describió ningún parámetro para las posibles conversaciones de paz. Esta misió de paz se da en medio de los dichos de Zelenski, quien no consideraría un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de 15 meses hasta que las fuerzas rusas se retiren por completo del territorio ucraniano.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también fue informado sobre los planes de la delegación africana y “dio la bienvenida a la iniciativa”, sostuvo Ramaphosa.

El anuncio del esfuerzo de paz liderado por gobiernos africanos se produjo en momentos en que Rusia lanzaba un fuerte ataque aéreo contra Kiev.