Fondo de Pensiones es una “Iniciativa electorera, mentirosa y que confisca ahorro”, afirma expresidente de la Condusef

Mario di Constanzo, consultor financiero y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), habló este martes en Aristegui en Vivo sobre la iniciativa de crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, la cual, tachó de “una bomba a las finanzas públicas”, “electorera, mentirosa y que confisca el ahorro de los adultos mayores, sus viudas y beneficiarios, que además, no va a ayudar”.

En su recuento, el especialista en materia financiera dijo que ha estado al centro de la polémica en el debate pública en torno a cómo se manejarán las Afores de los adultos mayores, Di Constanzo aseveró que es “mentirosa” porque, al revisar el dictamen presentado ante una comisión de la Cámara de Diputados, “en ninguna parte habla de las pensiones de 16 mil 400 o 16 mil 700 pesos, en ningún lugar” y por eso “no la quisieron leer en la comisión”.

En la propuesta que se hizo pública, uno de los aspectos bajo los cuales se busca su aprobación, es la promesa de que se pueda tener el promedio del salario del seguro social en pensiones de hasta estas cantidades, pero según afirma el expresidente de la Condusef, “en la ley no dice nada” referente a esto: “no está contemplado el dato”.

“No habla de cantidades. En ninguna hoja está la cifra, por eso es electorera”.

Asimismo, afirma que “confisca el ahorro de los adultos mayores y beneficiarios”, remarcando que hay muchos adultos mayores que no han reclamado su pensión por falta de tiempo de cotización, y a pesar de la edad aún se encuentran trabajando o en busca de un trabajo que les permita cumplir con el requisito.

“Hoy en día, aunque se hayan bajado las semanas de cotización en la iniciativa y reforma de 2020, la mitad de personas que cotizan o están en un Afore están en riesgo de no tener pensión por no cumplir con las 800 semanas. Van a tener un fondo que no podrá pagar la pensiones porque las personas no cumplen las semanas porque estamos en un país donde difícilmente le puede dar 800 semanas de trabajo formal en su vida”, aseveró.

Respaldando su afirmación, compartió que la densidad de cotización de acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) es del 0.57%, “la mitad sí y la mitad no”.

“No estás ayudando a todos los trabajadores, no estás poniendo un tope de quien sí se va a ir con su pensión al 100% porque la iniciativa no lo menciona ni menciona cantidad. Es absolutamente mentirosa porque no hay nada claro”.

Sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que lo que se mandará al Fondo de Pensiones del Bienestar son “remanentes”, Di Constanzo afirmó que este no es el caso, y que “tienen dueño en su totalidad”, pero es la falta de información y educación financiera la deriva en escenarios donde, por ejemplo, pertenecen a personas que trabajaron en México y emigraron a otro país, o son beneficiarios o viudas de alguien con derecho a pensión, y que “no saben que tienen derecho a reclamarla y por eso no se ha hecho”.

“Es falso que no tengan dueño, y lo que debería estar haciendo es un programa para devolver esos recursos y no ver como se los agandallan”.

Aseguró que, en este momento, la ley establece que a los 10 años de no reclamar la pensión, esta pasa al Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos lo administran con el objeto de dejar una reserva para cuando se reclame. Lo que hace la iniciativa, en sus palabras, es que “ya no pasa al IMSS, pasa directamente al fondo. Elimina los 10 años que se tenía para reclamar o politizarla”.

Finalmente, denunció que una de las partes más preocupantes es que no se dice en que se invertirá lo recolectado por el Fondo de Pensiones del Bienestar, puesto que no se establecen reglas de operación del fondo.

“Aquí están diciendo que se va a dedicar a una serie de proyectos que Hacienda dictará las medidas. Eso no está estipulando reglas de operación claras, no sabemos a qué se puede destinar”, declaró, poniendo de ejemplo que podrían utilizarse para continuar financiando a Mexicana de Aviación u otros proyectos insignia para “rescatar” las finanzas “del endeudamiento de más de seis billones de pesos” generado este sexenio.

Con información de Aristegui Noticias