Puedes reclamar el dinero de tú afore o de un familiar, tu derecho no caduca y no lo hará

El dinero de las y los trabajadores que administran las afores no prescribe, pasen los años que pasen, las personas no pierden el derecho sobre los recursos y pueden reclamarlos.

Si conoces a alguien que tiene más de 60 o 65 años y no reclamó el dinero que pudiera tener en una cuenta de ahorro en una afore, tiene la opción de pedir los recursos acumulados en la subcuenta de retiro o si algún familiar falleció y nadie reclamó los fondos que acumuló en una administradora de pensiones, puede pedirlo.

Y si eres joven, tienes años trabajando y no sabes qué afore administra tu dinero y temes que lo puedas perder, mantén la calma, no funciona de esa manera.

Los recursos que administran las afores son imprescriptibles, es decir, que el trabajador siempre mantiene el derecho sobre ellos, aseguró Gerardo López Jiménez, director general de RG Estudio Legal, especialista en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

De esta forma pueden pasar años sin que sepas sobre tu dinero y luego puedas ubicarlo y reclamarlo o en caso de que se trate de recursos de una persona que falleció, en los últimos 27 años que es lo que tiene el actual sistema de pensiones, si eres beneficiario o familiar directo puedes reclamarle a la afore la devolución de ese dinero.

Existen opciones para que puedas acceder a tu dinero si tienes más de 65 o 70 años. El dinero en las afores no se puede retirar en una sóla exhibición, pues será para financiar tu pensión. Existen retiros parciales como el de desempleo y matrimonio.

López Jiménez, explicó que actualmente la Ley del Seguro Social señala que aquellos trabajadores que, en edad de pensionarse, después de 10 años no reclamaron el retiro de su dinero, el IMSS puede pedir el importe de las cuentas individuales y depositarlo dentro de una reserva técnica donde lo estará administrando, sin embargo, en caso de que, con el tiempo el trabajador pida sus recursos, el Instituto deberá entregarlos.

El especialista dijo, que hoy en día las afores continúan administrando el dinero por tiempo indefinido a menos que sean cuentas inactivas, que son las que no han recibido dinero en los últimos seis meses, los recursos de ellas se va al Banco de México, no se les cobra comisión y generan rendimientos, pero la afore mantiene el registro e información general de la cuenta.

DINERO DE CUENTAS INACTIVAS

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), actualmente existen 74.4 millones de cuentas y de estas se estima que en más de 18.5 millones el dinero que concentran no ha sido reclamado, de esa cantidad, 9.5 millones corresponden a trabajadores que están en activo, pero que no se han registrado en su afore y 8.9 millones son fondos inactivos, es decir, que en más de seis meses no han tenido movimientos.

La cantidad de dinero que existe en los fondos que se encuentran en inactividad supera los 76,132 millones de pesos, los cuales se encuentran registrados en las afores, pero son administrados por el Banco de México.

Entre esos fondos se encuentran el dinero de personas que hoy trabajan en la informalidad y que quizá no saben que tienen un ahorro para el retiro; también están las personas que se pensionaron y no reclamaron la recuperación de la subcuenta de retiro, y se encuentran los recursos de ciudadanos que fallecieron y cuyos beneficiarios no han tramitado la entrega de ese dinero o están en ese proceso.

