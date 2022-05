Gobierno y Morena usan a Layda Sansores para difundir información ilegal, acusa Alejandro Moreno

“Lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura. Porque hoy tienen a un excandidato presidencial, por la persecución política, fuera del país. Yo no voy a hacer eso. Yo aquí los voy a enfrentar”, afirmó.

“Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución”, reiteró.

La semana pasada se dio a conocer un audio en el que supuestamente se escucha al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, referirse de forma despectiva contra el gremio periodístico.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, difundió, de nuevo durante su programa semanal “Martes de Jaguar”, un audio en el que se escucha supuestamente a Moreno decir que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.