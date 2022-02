Gobiernos están comprando más con adjudicación directa; ASF ve riesgos de corrupción

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que hay una tendencia de incremento a la contratación por adjudicación directa y un decremento por la licitación pública, lo que representa un riesgo para la competencia y para encontrar mejores condiciones de compra, afirman los auditores.

En un gráfica sobre las compras planeadas de gobierno se aprecia que en 2020 se invirtió la tendencia histórica de compras mediante concurso y ahora ya es mayor el gasto por adjudicación directa.

La proporción creciente de las adjudicaciones directas han sido persistentes en el periodo, este tipo de procedimiento resulta particular, ya que se asigna el contrato sin la necesidad de que haya un concurso, a fin de evitar una serie de requisitos técnicos o administrativos o porque no existan bienes o servicios alternativos, que se provoquen pérdidas o costos adicionales importantes, entre otros, por lo que para tal caso deberán fundarse y motivarse las razones en las que se sustente el ejercicio de dicha opción de procedimiento de contratación; la preferencia por ese tipo de procedimiento podría implicar que en la contratación pública no se asegure las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, e impida la libre competencia en las áreas prioritarias del desarrollo.

Los datos corresponden al Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública, que integra información de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a las instituciones de las entidades federativas, incluyendo sus municipios y alcaldías.

Para la ASF, hay una tendencia creciente a las adjudicaciones directas planeadas y una disminución a la contratación por medio de licitaciones públicas, “lo que podría implicar que en la contratación pública no se asegure las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, e impida la libre competencia en las áreas prioritarias del desarrollo, por lo que se requiere fortalecer e incentivar a las dependencias y entidades de la APF a priorizar la licitación pública”.

¿Qué es adjudicación directa?

Es una contratación que se realiza sin concurso y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad.

