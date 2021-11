Habrá tercera dosis para adultos mayores; “tenemos vacunas suficientes”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Plan Nacional de Vacunación en el país contempla seguir inmunizando a jóvenes menores de 18 años, se analizará la posibilidad de incluir a los niños y “en breve”, se va a reforzar el esquema para adultos mayores.

“Lo importante es decirles a todos los mexicanos, en esencia dos cosas: que la vacuna ayuda y que no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna frente a la nueva variante (ómicron) y que no tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una dos y tres dosis”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que el Plan Nacional de Vacunación se rige de acuerdo con lo que se necesita para no caer en “el desorden o en el caos” y las decisiones se toman mediante una evaluación en un comité del sector Salud.

“Tenemos vacunas suficientes porque destinamos alrededor de 40 mil millones de pesos y tenemos ese dinero porque no hay corrupción y si hace falta más, pues no es para presumir, pero tenemos porque cuando no hay corrupción hay presupuesto”, dijo el mandatario.

Previamente, dijo que no se había anunciado el reforzamiento del esquema de vacunación en adultos mayores porque se generó alarma ante la presencia de la nueva variante denominada ómicron.

“Quisimos actuar con prudencia porque hay mucho miedo y el refuerzo de vacunas será lo más pronto”, subrayó.

Luego, comentó que se tiene que seguir vacunando en comunidades alejadas del país donde existe un contraste en la cobertura entre las zonas urbanas como la Ciudad de México y las comunidades de estados marginados donde ha sido difícil el acceso y los ciudadanos aún no tienen acceso a la vacuna contra el coronavirus.

Con información de medios